Авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести SSJ-100

Мексиканская авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести из 11 российских самолетов Sukhoi Superjet-100 , использование которых было приостановлено из-за выявленных технических проблем.

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.@interjet anunció la reincorporación de seis aviones superjet a sus itinerarios. https://t.co/4w2ylOWBI4 pic.twitter.com/3TtmFKg7Eb — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) January 6, 2017

Interjet прекратила полеты 11 из 22 находящихся в ее авиапарке российских самолетов SSJ-100 в соответствии с директивой российских авиационных властей из-за выявленной «потенциальной аномалии».По информации газеты El Financiero, шесть самолетов уже допущены к полетам, а остальные пять будут вновь введены в эксплуатацию постепенно после прохождения технического обслуживания. Ремонтом занимается рабочая группа, в которую входят специалисты по авиатехнике из холдинга «Сухой» и авиакомпании, под надзором Генерального управления гражданской авиации.Ранее разработчик самолета подчеркивал, что дефект не носит критического характера.