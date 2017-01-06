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  • 06.01, 11:33

Авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести SSJ-100

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Авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести SSJ-100

Авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести <nobr>SSJ-100</nobr>

Мексиканская авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести из 11 российских самолетов Sukhoi Superjet-100, использование которых было приостановлено из-за выявленных технических проблем.

Interjet прекратила полеты 11 из 22 находящихся в ее авиапарке российских самолетов SSJ-100 в соответствии с директивой российских авиационных властей из-за выявленной «потенциальной аномалии».

По информации газеты El Financiero, шесть самолетов уже допущены к полетам, а остальные пять будут вновь введены в эксплуатацию постепенно после прохождения технического обслуживания. Ремонтом занимается рабочая группа, в которую входят специалисты по авиатехнике из холдинга «Сухой» и авиакомпании, под надзором Генерального управления гражданской авиации.


Ранее разработчик самолета подчеркивал, что дефект не носит критического характера.

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