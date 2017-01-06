Авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести SSJ-100

Мексиканская авиакомпания Interjet возобновила эксплуатацию шести из 11 российских самолетов Sukhoi
Superjet-100, использование которых было приостановлено из-за выявленных технических проблем.
По информации газеты El Financiero, шесть самолетов уже допущены к полетам, а остальные пять будут вновь введены в эксплуатацию постепенно после прохождения технического обслуживания. Ремонтом занимается рабочая группа, в которую входят специалисты по авиатехнике из холдинга «Сухой» и авиакомпании, под надзором Генерального управления гражданской авиации.
.@interjet anunció la reincorporación de seis aviones superjet a sus itinerarios. https://t.co/4w2ylOWBI4 pic.twitter.com/3TtmFKg7Eb— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) January 6, 2017
Ранее разработчик самолета подчеркивал, что дефект не носит критического характера.
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