Жители кубанского села превратили заброшенный барак в секцию единоборств

Школьники небольшого кубанского села готовятся к своим первым в жизни соревнованиям. Еще пару недель назад юным спортсменам негде было даже тренироваться. В поселке нет спортивного зала, зато есть неравнодушные и, как выяснилось, очень деятельные односельчане. Они своими силами и на собственные средства отремонтировали заброшенный барак, и теперь это секция единоборств.

До недавнего времени никто из этой бригады не имел никакого отношения к строительству — охранник, механизатор, инструктор по вождению, преподаватель техникума. За последний год им пришлось овладеть сразу несколькими профессиями.Идея открыть зал для занятия единоборствами для своих детей пришла в голову тренеру Игорю Тарасову. Но подходящего помещения в станице не было. Решили отремонтировать заброшенный барак. Когда-то здесь находилась начальная школа. Позже классы перевели в новый корпус по соседству. Здесь же все оказалось заброшенным. Штукатурка полопалась, полы прогнили, кто-то даже срезал все трубы. Остались только старые железные батареи. Сейчас здесь тепло. Отопление родители смонтировали своими руками.Все работы ведутся за свой счет. Кто двери купил, кто электросчетчики, кто краску. Уже отремонтировали раздевалки, почти готовы душевые, полностью функционирует тренажерный зал и готов один зал.В уже отремонтированной части здания сейчас занимаются порядка 60 детей и три возрастные группы. В секцию принимают с 7 лет.Подробности — в репортаже