В Рождество во всех церквях и храмах будут дежурить спасатели МЧС

Несмотря на мороз, тысячи верующих в ночь на 7 января придут в храмы. У православных христиан наступил сочельник — канун Рождества и последний день поста — один из самых строгих.
В рождественскую ночь в храмах будут дежурить спасатели МЧС. Только в Москве безопасность обеспечат 500 бригад. На особом контроле — деревянные церкви. Накануне сотрудники чрезвычайного ведомства в разных регионах провели противопожарные рейды и проинструктировали служителей.
Светлана Прокопьева, государственный инспектор пожарного надзора по Петропавловску-Камчатскому: «Во время служб много народу, большая пожарная нагрузка. Так как строения деревянные, большая вероятность возгорания от свечек, то есть открытого пламени».
Уже сегодня божественные литургии пройдут более чем в 30 тысячах храмов Русской православной церкви по всему миру. В Москве в Храме Христа Спасителя торжества возглавит патриарх Кирилл. Вечером с появлением первой звезды начнутся Царские часы, которые совершают всего трижды в год. А ближе к полуночи пройдет особая праздничная служба, прямую трансляцию которой с 23:00 будет вести НТВ.Ru.
В Рождество столичное метро и МЦК будут работать до 2:00, а самые популярные маршруты наземного транспорта — до 3:00.
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