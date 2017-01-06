Япония отозвала посла из Южной Кореи из-за памятника жертвам сексуального насилия

Япония временно отзывает своего посла в Республике Корея Ясумасу Нагаминэ в качестве ответной меры на установку напротив японского генконсульства в Пусане памятника женщинам — жертвам сексуального насилия во время японской оккупации страны в первой половине ХХ века.ТАСС, заявил, что установка подобного памятника оказывает «нежелательное воздействие на двусторонние отношения» и неприемлема.
Ёсихидэ Суга: «Мы неоднократно обращались к южнокорейской стороне с предложением решить этот вопрос надлежащим образом, однако никаких действий предпринято не было. В связи с этим мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ. Кроме того, мы временно отзываем генерального консула в Пусане Ясухиро Моримото».
Токио также прекращает консультации и откладывает переговоры с Сеулом на высоком уровне по экономическим вопросам.
Памятник жертвам сексуального насилия во время японской оккупации установили южнокорейские общественные организации в Пусане 28 декабря 2016 года без согласования с местными властями. В тот же день статую убрали, но уже 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили памятник рядом с дипломатическим представительством Японии.
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