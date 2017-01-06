Конгрессмены США осудили ООН за антиизраильскую резолюцию

Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля.
Практических последствий эти заявления иметь не будут, хотя ряд республиканцев угрожает внести законопроект, лишающий власти США права платить членские взносы в ООН, передает РИА Новости.
Совбез ООН в декабре принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля на палестинских территориях. При этом США воздержались, впрочем, блокировать резолюцию они также не стали. За это на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.
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