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  • 06.01, 05:29
Голая женщина угнала полицейскую машину в Аризоне. США, полиция, угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Голая женщина угнала полицейскую машину в Аризоне

2 комментария
Голая женщина угнала полицейскую машину в Аризоне

Голая женщина угнала полицейскую машину в Аризоне

Голая женщина угнала полицейскую машину в Аризоне
  • Фото: twitter.com

    • В Аризоне около часа гонялись за голой угонщицей полицейской машины.

    Инцидент произошел в округе Марикопа. Заместитель шерифа прибыл по вызову о секс-насилии на бензозаправочную станцию, где обнаружил голую женщину, которая выглядела дезориентированной и расстроенной.

    Когда полицейский вышел из автомобиля, чтобы накрыть женщину одеялом, она заняла его место и на полной скорости покинула автозаправку. Погоня за угонщицей продолжалась не менее часа, причем женщина в отдельные моменты развивала скорость до 160 км/ч.

    Полицейским удалось проколоть шины угнанного автомобиля, после чего он врезался во встречную машину. Когда беглянка вышла на шоссе, ее скрутили, сообщает РИА Новости.



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