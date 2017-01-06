Голая женщина угнала полицейскую машину в Аризоне

В Аризоне около часа гонялись за голой угонщицей полицейской машины.
Когда полицейский вышел из автомобиля, чтобы накрыть женщину одеялом, она заняла его место и на полной скорости покинула автозаправку. Погоня за угонщицей продолжалась не менее часа, причем женщина в отдельные моменты развивала скорость до 160 км/ч.
Полицейским удалось проколоть шины угнанного автомобиля, после чего он врезался во встречную машину. Когда беглянка вышла на шоссе, ее скрутили, сообщает РИА Новости.
Naked woman steal sheriff’s vehicle, leads authorities on 70-mile freeway pursuit in Arizona https://t.co/aRXUDVvetl pic.twitter.com/DQqRFQIta1— KTLA (@KTLA) 5 января 2017 г.
Naked woman steals police car, hits 100 mph in 75-mile chase https://t.co/b3lQm3UzHI— 23ABC News (@23ABCNews) 5 января 2017 г.
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