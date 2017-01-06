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  • 06.01, 05:29

Антироссийские санкции стоили ЕС 400 тыс. рабочих мест

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Антироссийские санкции стоили ЕС 400 тыс. рабочих мест

Антироссийские санкции стоили ЕС 400 тыс. рабочих мест

400 тысяч европейцев остались без работы в 2015 году из-за санкций ЕС против РФ и российских контрмер.

Это следует из выводов исследования, проведенного по заказу министерства экономики Австрии, пишет Der Standard. Так, в 27 странах ЕС (данные по Хорватии отсутствуют) экономическое падение из-за ситуации с санкциями в 2015 году оценено в 17,6 миллиарда евро. В связи с этим утрачено почти 400 тысяч рабочих мест.

Наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями в 2015 году понесли ФРГ (более 6 миллиардов евро, более 97 тысяч утраченных рабочих мест), Франция (1,6 миллиарда евро) и Польша (1,3 миллиарда евро). В Австрии потери составили 550 миллионов евро, сокращено почти 7 тысяч рабочих мест, передает РИА Новости.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС.

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