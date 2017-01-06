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  • 06.01, 02:27

Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

4 комментария

Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Российская хоккейная «молодежка» стала бронзовым призером ЧМ.

В матче за третье место россияне обыграли команду Швеции 2:1.

Основное время завершилось ничьей 1:1. У россиян отличился Кирилл Капризов (21-я минута), шведы ответили шайбой Джонатана Далена (31). Победную шайбу в овертайме забил Денис Гурьянов.

В финале чемпионата мира встретятся сборные Канады и США.




Victoire de la Russie 🇷🇺 Medaille de Bronze 🥉 #worldjuniors #russia#sweeden🇸🇪

Фото опубликовано Alexandre Laprise (@alexlaprise76)

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