Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Российская хоккейная «молодежка» стала бронзовым призером ЧМ.
Основное время завершилось ничьей 1:1. У россиян отличился Кирилл Капризов (21-я минута), шведы ответили шайбой Джонатана Далена (31). Победную шайбу в овертайме забил Денис Гурьянов.
В финале чемпионата мира встретятся сборные Канады и США.
Ну и это гол. И победа сборной России. И бронзовые медали. ДААА! 😎— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.
Гурьянов вынудил ошибиться защитника и аккуратно отправил шайбу в ворота. Теперь вы знаете все. С победой, страна! С победой, команда!✊— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.
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