Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Российская хоккейная «молодежка» стала бронзовым призером ЧМ.

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Швеция

Ну и это гол. И победа сборной России. И бронзовые медали. ДААА! 😎 — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.

Гурьянов вынудил ошибиться защитника и аккуратно отправил шайбу в ворота. Теперь вы знаете все. С победой, страна! С победой, команда!✊ — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2017 г.

Victoire de la Russie 🇷🇺 Medaille de Bronze 🥉 #worldjuniors #russia#sweeden🇸🇪 Фото опубликовано Alexandre Laprise (@alexlaprise76) Янв 5 2017 в 3:15 PST

В матче за третье место россияне обыграли команду Швеции 2:1.Основное время завершилось ничьей 1:1. У россиян отличился Кирилл Капризов (21-я минута), шведы ответили шайбой Джонатана Далена (31). Победную шайбу в овертайме забил Денис Гурьянов.В финале чемпионата мира встретятся сборные Канады и США.