«КамАз» Мардеева стал вторым на четвертом этапе «Дакара»

Экипаж Айрата Мардеева из российской команды «КамАЗ-мастер » показал второй результат на четвертом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

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Дакар

Дистанцию 416 км российский экипаж преодолел за 4 часа 56 минут и 25 секунд.Первым финишировал голландец Жерар де Рой на Iveco, выигравший у Мардеева 30 секунд. Третьим финишировал еще один экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (отставание 3 минуты 7 секунд).Еще два представителя «КамАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев заняли четвертое и восьмое места соответственно.В общем зачете грузовиков лидирует Сотников (11:12.40). Вторую строчку занимает аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+1:55), третью — экипаж Николаева (+4:40).