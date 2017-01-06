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  • 06.01, 00:57

«КамАз» Мардеева стал вторым на четвертом этапе «Дакара»

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«КамАз» Мардеева стал вторым на четвертом этапе «Дакара»

«КамАз» Мардеева стал вторым на четвертом этапе «Дакара»

«КамАз» Мардеева стал вторым на четвертом этапе «Дакара»
  • Фото: kamazmaster.ru

    • Экипаж Айрата Мардеева из российской команды «КамАЗ-мастер» показал второй результат на четвертом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

    Дистанцию 416 км российский экипаж преодолел за 4 часа 56 минут и 25 секунд.

    Первым финишировал голландец Жерар де Рой на Iveco, выигравший у Мардеева 30 секунд. Третьим финишировал еще один экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (отставание 3 минуты 7 секунд).

    Еще два представителя «КамАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев заняли четвертое и восьмое места соответственно.

    В общем зачете грузовиков лидирует Сотников (11:12.40). Вторую строчку занимает аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+1:55), третью — экипаж Николаева (+4:40).

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