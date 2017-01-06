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Беженцы в Европе
Более 50 человек пострадали при пожаре в немецком центре для беженцев
06.01.2017, 00:51
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Фото:
@WDR
/twitter.com
Более 50 человек пострадали при пожаре в немецком центре для беженцев
Фото:
@WDR
/twitter.com
В немецком городе Хёфельхоф сгорел центр для беженцев. Здание, в котором проживали почти 500 приезжих, выгорело практически полностью.
0
беженцы
Германия
пожары
Пожар произошел в бывших военных казармах, где теперь размещают беженцев. Причины ЧП пока неизвестны.
Госпитализация потребовалась более чем 30 пострадавшим. Остальным помощь оказали на месте, сообщает
РИА Новости
.
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