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  • 06.01, 00:57

Более 50 человек пострадали при пожаре в немецком центре для беженцев

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  • Фото: @WDR /twitter.com
Более 50 человек пострадали при пожаре в немецком центре для беженцев

Более 50 человек пострадали при пожаре в немецком центре для беженцев

Более 50 человек пострадали при пожаре в немецком центре для беженцев
  • Фото: @WDR /twitter.com

    • В немецком городе Хёфельхоф сгорел центр для беженцев. Здание, в котором проживали почти 500 приезжих, выгорело практически полностью.

    Пожар произошел в бывших военных казармах, где теперь размещают беженцев. Причины ЧП пока неизвестны.

    Госпитализация потребовалась более чем 30 пострадавшим. Остальным помощь оказали на месте, сообщает РИА Новости.

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