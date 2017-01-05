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  • 05.01, 23:25

В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль

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  • Фото Reuters © 2017, Wissm Al-Okili
В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль

В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль

В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль
  • Фото Reuters © 2017, Wissm Al-Okili

    • Как минимум 8 человек погибли в результате взрыва автомобиля у контрольно-пропускного пункта в центре Багдада.

    По данным РИА Новости, при взрыве пострадали более 20 человек. Ответственность за нападение пока не взял никто.

    Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Утром в четверг на продовольственном рынке в восточной части Багдада также сработала бомба в машине. Погибли семь мирных жителей и двое полицейских. 15 человек получили ранения, отмечает «Интерфакс».

    Ответственность за эту атаку взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство».

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