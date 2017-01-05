В центре Багдада взлетел на воздух автомобиль

Как минимум 8 человек погибли в результате взрыва автомобиля у
РИА Новости, при взрыве пострадали более 20 человек. Ответственность за нападение пока не взял никто.
контрольно-пропускного пункта в центре Багдада.
Это уже второй теракт в столице Ирака за день. Утром в четверг на продовольственном рынке в восточной части Багдада также сработала бомба в машине. Погибли семь мирных жителей и двое полицейских. 15 человек получили ранения, отмечает «Интерфакс».
Ответственность за эту атаку взяло на себя запрещенное в РФ «Исламское государство».
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