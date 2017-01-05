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  • 05.01, 23:25

Экипаж Васильева сохранил лидерство на Africa Eco Race в зачете внедорожников

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Экипаж Васильева сохранил лидерство на Africa Eco Race в зачете внедорожников

Экипаж Васильева сохранил лидерство на Africa Eco Race в зачете внедорожников

Экипаж Васильева сохранил лидерство на Africa Eco Race в зачете внедорожников
  • Фото: G-ENERGY TEAM - VASILYEV RACING TEAM /vk.com

    • Российский экипаж команды G-Energy Team в составе Владимир Васильева и Константина Жильцова стал вторым на четвертом этапе ралли-рейда Africa Eco Race в зачете внедорожников и грузовиков.

    Первыми к финишу пришли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто, а третьими — представители Казахстана Андрей Чередников и Дмитрий Цыро.

    Грузовик команды «КамАЗ-Мастер» с экипажем Сергея Каргинова показал 11-й результат.

    Васильев сохранил лидерство в генеральной классификации. Магнальди и Борсотто с отставанием в 27 минут 25 секунд идут вторыми. Экипаж Каргинова опустился на четвертое место.

    WINNERS STAGE 4 :
    Bike N°128 Teddy Gev Sella
    Car N°208 Thierry Magnaldi / François Borsotto
    VAINQUEURS ETAPE 4 :
    Motos N°128 Tedy Gev Sella
    N°208 Thierry Magnaldi / François Borsotto

    Опубликовано Africa Eco Race 5 января 2017 г.

    Ралли-марафон Africa Eco Race 2017 — трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и 1 день отдыха. Гонщики стартовали 30 декабря 2016 года, ралли завершится 14 января 2017 года на легендарном Розовом озере в Дакаре.

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