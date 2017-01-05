Экипаж Васильева сохранил лидерство на Africa Eco Race в зачете внедорожников

Российский экипаж команды
G-Energy Team в составе Владимир Васильева и Константина Жильцова стал вторым на четвертом этапе ралли-рейда Africa Eco Race в зачете внедорожников и грузовиков.
Грузовик команды «КамАЗ-Мастер» с экипажем Сергея Каргинова показал 11-й результат.
Васильев сохранил лидерство в генеральной классификации. Магнальди и Борсотто с отставанием в 27 минут 25 секунд идут вторыми. Экипаж Каргинова опустился на четвертое место.
WINNERS STAGE 4 :Опубликовано Africa Eco Race 5 января 2017 г.
Bike N°128 Teddy Gev Sella
Car N°208 Thierry Magnaldi / François Borsotto
VAINQUEURS ETAPE 4 :
Motos N°128 Tedy Gev Sella
N°208 Thierry Magnaldi / François Borsotto
Ралли-марафон Africa Eco Race 2017 — трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и 1 день отдыха. Гонщики стартовали 30 декабря 2016 года, ралли завершится 14 января 2017 года на легендарном Розовом озере в Дакаре.
Комментарии