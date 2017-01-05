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  • 05.01, 23:25

Два заслуженных тренера России скончались с разницей в один день

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Два заслуженных тренера России скончались с разницей в один день

Два заслуженных тренера России скончались с разницей в один день

Два заслуженных тренера России скончались с разницей в один день
  • Фото: dvs-sura.ru, rusathletics.com

    • Ушли из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин и заслуженный тренер России по прыжкам в высоту Геннадий Купцов.

    О смерти Александра Никулина сообщил в Facebook вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб Гальперин

    4-го января 2017 — ушел из жизни Заслуженный Тренер России по прыжкам в воду — Никулин Александр Викторович.
    Спортивная …

    Опубликовано Глебом Гальпериным 5 января 2017 г.

    Специалисту было 66 лет. Никулин подготовил ряд известных спортсменов, в том числе мастеров спорта международного класса.

    3 января на 65-м году жизни скончался тренер и отец чемпионки Европы 2002 года в прыжках в высоту Марины Купцовой Геннадий Купцов. Прощание с ним состоится 6 января в Москве, он будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
    Опубликовано RusAthletics 5 января 2017 г.

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