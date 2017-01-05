Два заслуженных тренера России скончались с разницей в один день

Ушли из жизни заслуженный тренер России по прыжкам в воду Александр Никулин и заслуженный тренер России по прыжкам в высоту Геннадий Купцов.

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4-го января 2017 — ушел из жизни Заслуженный Тренер России по прыжкам в воду — Никулин Александр Викторович.

Спортивная … Опубликовано Глебом Гальпериным 5 января 2017 г.

О смерти Александра Никулина сообщил в Facebook вице-президент Российской федерации прыжков в воду Глеб ГальперинСпециалисту было 66 лет. Никулин подготовил ряд известных спортсменов, в том числе мастеров спорта международного класса.3 января на 65-м году жизни скончался тренер и отец чемпионки Европы 2002 года в прыжках в высоту Марины Купцовой Геннадий Купцов. Прощание с ним состоится 6 января в Москве, он будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.