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  • 05.01, 21:55
Крымская художница посвятила Доктору Лизе фильм из песка. авиационные катастрофы и происшествия, живопись и художники, искусство, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Крымская художница посвятила Доктору Лизе фильм из песка

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Крымская художница посвятила Доктору Лизе фильм из песка

Крымская художница посвятила Доктору Лизе фильм из песка

Крымская художница посвятила Доктору Лизе фильм из песка

    Крымская художница Ксения Симонова создала фильм в технике песочных картин, посвященный памяти Елизаветы Глинки — главы благотворительного фонда «Справедливая помощь», погибшей в недавней катастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

    Из текстового сопровождения к видеоролику: «Памяти удивительного человека, благотворителя, общественного деятеля Елизаветы Глинки (1962–2016), погибшей 25 декабря 2016 в авиакатастрофе над Чёрным морем. Вечная память».

    Фильм длится чуть менее четырех минут. Отмечается, что в его съемках приняли участие крымские дети, маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии.

    В общей сложности на борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека. Среди них — 64 артиста ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных телеканалов. По данным СМИ, сейчас специалисты считают приоритетными две версии трагедии: техническую неисправность и человеческий фактор.

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