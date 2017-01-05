Крымская художница посвятила Доктору Лизе фильм из песка

Крымская художница Ксения Симонова создала фильм в технике песочных картин, посвященный памяти Елизаветы Глинки — главы благотворительного фонда «Справедливая помощь», погибшей в недавней катастрофе
погибшей 25 декабря 2016 в авиакатастрофе над Чёрным морем. Вечная память».
Ту-154 Минобороны РФ.
Фильм длится чуть менее четырех минут. Отмечается, что в его съемках приняли участие крымские дети, маленькие жители города Евпатория, воспитанники Воскресной школы при храме Пророка Илии.
две версии трагедии: техническую неисправность и человеческий фактор.
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