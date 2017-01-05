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  • 05.01, 20:23
Работа аэропорта в Калининграде вошла в график после ЧП с самолетом. авиационные катастрофы и происшествия, Калининград, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Работа аэропорта в Калининграде вошла в график после ЧП с самолетом

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Работа аэропорта в Калининграде вошла в график после ЧП с самолетом

Работа аэропорта в Калининграде вошла в график после ЧП с самолетом

Работа аэропорта в Калининграде вошла в график после ЧП с самолетом

    В Калининграде сегодня вновь заработал международный аэропорт Храброво. Больше суток деятельность воздушной гавани была парализована из-за аварийной посадки самолета. Сейчас там ликвидируют последствия транспортного коллапса.

    Напомним, в ночь на 4 января в калининградском аэропорту Храброво самолет A320 «Аэрофлота» рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа.

    Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов. Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг, сутки аэропорт не работал.

    Как сообщили РИА Новости в руководстве аэропорта, сейчас его работа нормализовалась и вошла в график после суток простоя.

    Из сообщения руководства аэропорта: «Можно сказать, что работа нормализовалась. Конечно, до обеда было очень сложно, огромное количество людей нужно было отправить и встретить. Но сейчас по задержанным мы уже наверстали, единственное, что пассажиры „Уральских авиалиний“ ждут свои самолеты, поскольку воздушные суда задерживаются на прилет».

    Там отметили, что аэропорт справляется с нагрузкой в два раза большей, чем в обычные дни. Храброво уже принял более 30 рейсов, почти столько же отправил.

    Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил тем временем, что авиакомпании «Аэрофлот» предстоит отремонтировать поврежденный самолет непосредственно в калининградском аэропорту. Спецоборудование для его ремонта доставят из Польши.

    Подробности — в видеоматериале.

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