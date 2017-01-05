Российские военные, спортсмены и путешественники: главные герои 2016 года

Освободить от террористов Алеппо и вернуть его мирным жителям стоило огромных усилий — военных и дипломатических. Потеряв важнейший стратегический плацдарм, террористы ударили в спину. В Турции, которая объединилась с Россией в борьбе с терроризмом, был убит посол Андрей Карлов. Он геройски погиб на посту. Россиян, проявивших мужество и выполнивших свой долг, в ушедшем году было немало. И не только на сирийском направлении.Андрея Карлова, потомственного дипломата, продолжающего дело отца.
Полковник Руслан Галицкий погиб в восточном Алеппо во время артобстела. Галицкий координировал действия российских ВКС и сирийских войск. Там же в Алеппо медики Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли при обстреле мобильного госпиталя, где вели прием местных жителей.
Чувством долга руководствовались и российские летчики Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин, когда приняли решение помочь сирийским войскам отбиться от боевиков. Нападение террористов было остановлено. Но пилоты на базу уже не вернулись.
Человеком с большим сердцем и человеком выдающегося мужества навсегда останется для спасенных им людей полицейский из Оренбуржья Данил Максудов. Он спас людей ценой собственного здоровья, обморозив руки. Тогда под Оренбургом в снежном плену оказались десятки людей. Старший сержант Максудов одним из первых прибыл на помощь. Отдав свой бушлат и рукавицы женщине с ребенком, он помогал людям добраться до теплой палатки спасателей.
Формулой «вижу цель — не вижу препятствий» пользовались для достижения цели воспитанники детских домов Красноярска. Летом команда «Тотем» привезла из Варшавы золото чемпионата мира по футболу. Со счетом 4:3 в финале ребята победили сверстников из Франции.
То, что нет предела возможностям человека, был бы силен дух, в очередной раз доказал и Игорь Скикевич. Чудом выжив в катастрофе, он совершил путешествие по России на инвалидной коляске. А Фёдор Конюхов в очередной раз удивил мир, пролетев над океаном в тепловом аэростате.
А самым честным человеком года стала горничная Иванна из Нижнего Новгорода. Она нашла в гостиничном номере забытый постояльцем мешок с долларами и евро на общую сумму миллион рублей. Нашла, но в Мексику, как обычно делают в голливудских фильмах, с деньгами не поехала.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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