Медведев назвал загрузку сочинских олимпийских объектов «неплохой»

В Сочи можно было бы проводить больше международных соревнований, если бы России не мешали. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев, посетив город.

В Красной Поляне премьер провел совещание, где обсуждались вопросы использования олимпийских объектов. Дмитрий Медведев напомнил, что после зимних Игр там были открыты центры подготовки профессиональных спортсменов, а Сочи стал еще и любимым местом отдыха для миллионов россиян., председатель правительства РФ: «Здесь тренируются сборные команды. Проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции. Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо».Медведев оценил и ледовый каток, открытый на горнолыжном курорте. Премьер отметил, что еще совсем недавно таких спортивных арен в Красной Поляне не было, и пожалел, что не взял с собой коньки.