#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 20:23
Медведев назвал загрузку сочинских олимпийских объектов «неплохой». Медведев, Сочи, Сочи-2014, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медведев назвал загрузку сочинских олимпийских объектов «неплохой»

комментировать
Медведев назвал загрузку сочинских олимпийских объектов «неплохой»

Медведев назвал загрузку сочинских олимпийских объектов «неплохой»

Медведев назвал загрузку сочинских олимпийских объектов «неплохой»

    В Сочи можно было бы проводить больше международных соревнований, если бы России не мешали. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев, посетив город.

    В Красной Поляне премьер провел совещание, где обсуждались вопросы использования олимпийских объектов. Дмитрий Медведев напомнил, что после зимних Игр там были открыты центры подготовки профессиональных спортсменов, а Сочи стал еще и любимым местом отдыха для миллионов россиян.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Здесь тренируются сборные команды. Проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции. Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо».

    Медведев оценил и ледовый каток, открытый на горнолыжном курорте. Премьер отметил, что еще совсем недавно таких спортивных арен в Красной Поляне не было, и пожалел, что не взял с собой коньки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru