#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 18:52
Момент взрыва автомобиля в Измире попал на видео. Турция, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Момент взрыва автомобиля в Измире попал на видео

комментировать
Момент взрыва автомобиля в Измире попал на видео

Момент взрыва автомобиля в Измире попал на видео

Момент взрыва автомобиля в Измире попал на видео

    Момент взрыва автомобиля в турецком городе Измир попал в объектив камеры наружного наблюдения.

    На снятых кадрах видно, как к зданию подъезжает белый автомобиль и останавливается. Через некоторое время происходит взрыв.

    По последним данным, в результате атаки террористов погибли два человека, еще несколько получили ранения. Турецкое агентство Anadolu уточняет, что жертвами теракта стали полицейский и сотрудник суда.

    Агентство Reuters со своей стороны сообщает, что заминированный автомобиль был подорван после того, как группа вооруженных людей вступила в перестрелку с полицией. По предварительным данным, за нападением могут стоять члены Рабочей партии Курдистана (РПК). В Турции эта организация считается террористической.

    Ранее сообщалось, что рядом со зданием суда в Измире прогремел взрыв. Полиции удалось ликвидировать двух террористов, поиски еще одного продолжаются.

    Новости по теме

    Теракты в Турции

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru