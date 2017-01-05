Момент взрыва автомобиля в Измире попал на видео

Момент взрыва автомобиля в турецком городе Измир попал в объектив камеры наружного наблюдения.
По последним данным, в результате атаки террористов погибли два человека, еще несколько получили ранения. Турецкое агентство Anadolu уточняет, что жертвами теракта стали полицейский и сотрудник суда.
Агентство Reuters со своей стороны сообщает, что заминированный автомобиль был подорван после того, как группа вооруженных людей вступила в перестрелку с полицией. По предварительным данным, за нападением могут стоять члены Рабочей партии Курдистана (РПК). В Турции эта организация считается террористической.
Ранее сообщалось, что рядом со зданием суда в Измире прогремел взрыв. Полиции удалось ликвидировать двух террористов, поиски еще одного продолжаются.
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