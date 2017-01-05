#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 17:21

Обама поставил себе в заслугу «заложенный для США фундамент»

комментировать
  • Фото Reuters © 2017, Carlos Barria
Обама поставил себе в заслугу «заложенный для США фундамент»

Обама поставил себе в заслугу «заложенный для США фундамент»

Обама поставил себе в заслугу «заложенный для США фундамент»
  • Фото Reuters © 2017, Carlos Barria

    • Администрация Белого дома распространила письмо уходящего президента США Барака Обамы к американскому народу, а также отчеты каждого министерства о достижениях за восемь лет его президентства.

    В своем письме Барак Обама утверждает, что его администрация заложила для Америки новый фундамент. Выдержки из письма приводит издание The Straits Times.

    Барак Обама, президент США: «В тот момент, когда я готовлюсь передать эстафетную палочку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу заявить, что мы заложили для Америки новый фундамент».

    В качестве достижений своей администрации Обама также назвал изменения в американской экономике, сокращение военных операций в Афганистане и Ираке, резкое снижение зависимости от иностранной нефти и парижское соглашение по климату.

    Одной из главных своих заслуг уходящий президент назвал шаги по преодолению неравенства и в частности реформу здравоохранения (Obamacare).

    В письме он также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия.

    Списки достижений администрации Барака Обама в разных сферах опубликованы на сайте Белого дома. Это произошло на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70% указов и нововведений Обамы.

    Так, например, избранный вице-президент США Майкл Пенс после встречи с республиканцами палаты представителей заявил, отмена реформы обязательного медицинского страхования станет «первым делом» Трампа на посту президента США.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru