Обама поставил себе в заслугу «заложенный для США фундамент»

Администрация Белого дома распространила письмо уходящего президента США Барака Обамы к американскому народу, а также отчеты каждого министерства о достижениях за восемь лет его президентства.The Straits Times.
Барак Обама, президент США: «В тот момент, когда я готовлюсь передать эстафетную палочку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу заявить, что мы заложили для Америки новый фундамент».
В качестве достижений своей администрации Обама также назвал изменения в американской экономике, сокращение военных операций в Афганистане и Ираке, резкое снижение зависимости от иностранной нефти и парижское соглашение по климату.
Одной из главных своих заслуг уходящий президент назвал шаги по преодолению неравенства и в частности реформу здравоохранения (Obamacare).
В письме он также высказался в пользу более жесткого контроля над продажей оружия.
Списки достижений администрации Барака Обама в разных сферах опубликованы на сайте Белого дома. Это произошло на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа отменить до 70% указов и нововведений Обамы.
Так, например, избранный вице-президент США Майкл Пенс после встречи с республиканцами палаты представителей заявил, отмена реформы обязательного медицинского страхования станет «первым делом» Трампа на посту президента США.
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