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  • 05.01, 17:21

В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам с Россией

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В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам с Россией

В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам с Россией

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев прокомментировал статью украинского миллиардера Виктора Пинчука в The Wall Street Journal, содержащую призывы к компромиссам в отношениях с Россией.

Статья в The Wall Street Journal вышла в конце прошлого года. В ней Пинчук призвал украинские власти не ориентироваться на НАТО в среднесрочной перспективе, а также отказаться от курса на вступление в ЕС. Также бизнесмен призывал Киев признать результаты местных выборов в Донбассе, продемонстрировав тем самым приверженность к мирному разрешению конфликта.

Елисеев отметил, что поддерживает благородный призыв к миру в Донбассе, но выступает против компромисса «на основе обеспокоенности».

Константин Елисеев: «Страхи и слабость — плохие советники. Они подогревают аппетиты России, провоцируют еще более сильную агрессию и вызывают еще большие человеческие страдания».

По словам чиновника, именно поэтому позиция Украины основана на «национальных интересах и воле украинского народа». Елисеев подчеркнул, что власти не откажутся от курса на вступление в ЕС и НАТО, а также не будут торговать территориями, «будь то Донбасс или Крым». Что касается ситуации в Донбассе, то Киев будет выступать против выборов в этом регионе, пока «российский сапог находится на украинской земле».

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что из-за указанной статьи Порошенко пропустит традиционный украинский ланч в Давосе, организованный Виктором Пинчуком в рамках Всемирного экономического форума.

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