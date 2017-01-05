В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам с Россией

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев прокомментировал статью украинского миллиардера Виктора Пинчука в The Wall Street Journal, содержащую призывы к компромиссам в отношениях с Россией.
Елисеев отметил, что поддерживает благородный призыв к миру в Донбассе, но выступает против компромисса «на основе обеспокоенности».
Константин Елисеев: «Страхи и слабость — плохие советники. Они подогревают аппетиты России, провоцируют еще более сильную агрессию и вызывают еще большие человеческие страдания».
По словам чиновника, именно поэтому позиция Украины основана на «национальных интересах и воле украинского народа». Елисеев подчеркнул, что власти не откажутся от курса на вступление в ЕС и НАТО, а также не будут торговать территориями, «будь то Донбасс или Крым». Что касается ситуации в Донбассе, то Киев будет выступать против выборов в этом регионе, пока «российский сапог находится на украинской земле».
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что из-за указанной статьи Порошенко пропустит традиционный украинский ланч в Давосе, организованный Виктором Пинчуком в рамках Всемирного экономического форума.
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