Порошенко пропустит ланч в Давосе из-за статьи в WSJ о России

Президент Украины Пётр Порошенко отказался от посещения традиционного украинского ланча в Давосе, организованного украинским бизнесменом и меценатом Виктором Пинчуком в рамках Всемирного экономического форума.Левый берег» со ссылкой на свои источники, Порошенко принял решение не посещать мероприятие из-за публикации в газете The Wall Street Journal.
В статье, о которой идет речь, Пинчук выступил за нормализацию отношений между Россией и Украиной.
По словам источника издания, президент прибудет в Давос со своей программой, однако
«к Пинчуку после статьи он точно не пойдет».
Статья в The Wall Street Journal вышла в конце прошлого года. В ней Пинчук призвал украинские власти идти на «болезненные компромиссы» в отношениях с Россией. В частности, он рекомендовал отказаться от курса на вступление в ЕС и не ориентироваться на членство в НАТО в среднесрочной перспективе. Свои выводы он объяснял приходом к власти в США Дональда Трампа, при котором американская политика в отношении России может измениться. Кроме этого, Пинчук не исключил, что в ряде европейских стран выборы могут выиграть политики, готовые договариваться с Москвой.
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