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  • 05.01, 15:50

Убийцу четырех человек схватили в Свердловской области

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Убийцу четырех человек схватили в Свердловской области

Убийцу четырех человек схватили в Свердловской области

Полицейские Свердловской области задержали рецидивиста по подозрению в убийстве четырех человек.

По информации ГУ МВД по региону, мужчину подозревают в убийстве двух женщин 1971 и 1972 годов рождения и двух мужчин 1964 и 1949 годов рождения. Их тела были обнаружены в подполе частного дома в поселке Монетный. Сообщается, что к правоохранителям обратилась девушка, которая беспокоилась за свою мать.

Из сообщения полиции: «Сотрудниками ОВД было установлено, что 26 декабря в жилище произошел пожар, крыша строения и перекрытия обрушились, при разборе нашли не только пропавшую женщину, но и еще трех человек. Вскоре оперативники арестовали подозреваемого, им оказался ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист 1970 года рождения, последний срок он отбывал в 2008 году».

По предварительным данным, убийца повздорил со своими жертвами, после чего расправился с ними при помощи топора. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тела убитых людей в яму, а дом поджог.

По данным СУ СК по Свердловской области, мужчина признал свою вину в убийстве, в настоящее время он содержится под стражей.

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