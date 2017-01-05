Убийцу четырех человек схватили в Свердловской области

Полицейские Свердловской области задержали рецидивиста по подозрению в убийстве четырех человек.
Из сообщения полиции: «Сотрудниками ОВД было установлено, что 26 декабря в жилище произошел пожар, крыша строения и перекрытия обрушились, при разборе нашли не только пропавшую женщину, но и еще трех человек. Вскоре оперативники арестовали подозреваемого, им оказался ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист 1970 года рождения, последний срок он отбывал в 2008 году».
По предварительным данным, убийца повздорил со своими жертвами, после чего расправился с ними при помощи топора. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тела убитых людей в яму, а дом поджог.
По данным СУ СК по Свердловской области, мужчина признал свою вину в убийстве, в настоящее время он содержится под стражей.
Комментарии