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  • 05.01, 15:50

Турция пригрозила выдворить возглавляемую США коалицию с авиабазы Инджирлик

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Турция пригрозила выдворить возглавляемую США коалицию с авиабазы Инджирлик

Турция пригрозила выдворить возглавляемую США коалицию с авиабазы Инджирлик

Турция готова пересмотреть вопрос о предоставлении своей авиабазы Инджирлик для размещения там ВВС международной коалиции во главе с США, заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

По словам зампреда турецкого правительства, которого цитирует агентство Reuters, вопрос о предоставлении альянсу базы на юге Турции стоит на повестке дня. В Анкаре, в частности, недовольны недостаточным уровнем поддержки со стороны Вашингтона операции против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», которую проводят вооруженные силы Турции в районе сирийского города Эль-Баб.



Ранее представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии, американский полковник Джон Дориан заявил, что «операция в Эль-Бабе была предметом для обсуждения в ходе дипломатических переговоров». По его словам, поддержка турецким операциям около этого города будет оказана.

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