Турция пригрозила выдворить возглавляемую США коалицию с авиабазы Инджирлик

Турция готова пересмотреть вопрос о предоставлении своей авиабазы Инджирлик для размещения там ВВС международной коалиции во главе с США, заявил
проводят вооруженные силы Турции в районе сирийского города Эль-Баб.
вице-премьер Турции Вейси Кайнак.
Turks questioning U.S.-led coalition presence at air base: deputy PM https://t.co/EnuZSRVzjY— Reuters World (@ReutersWorld) January 5, 2017
Ранее представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии, американский полковник Джон Дориан заявил, что «операция в Эль-Бабе была предметом для обсуждения в ходе дипломатических переговоров». По его словам, поддержка турецким операциям около этого города будет оказана.
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