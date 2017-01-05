#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 15:51

В «Авроре» ответили на сообщения об опасном сближении своего лайнера с самолетом НАТО

4 комментария

В «Авроре» ответили на сообщения об опасном сближении своего лайнера с самолетом НАТО

В «Авроре» ответили на сообщения об опасном сближении своего лайнера с самолетом НАТО

В авиакомпании «Аврора», обслуживающей рейсы на Сахалин и Курилы, опровергли сообщения СМИ о якобы опасном сближении их пассажирского судна с предположительно самолетом НАТО.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что российский пассажирский самолет, летевший минувшей ночью с Сахалина на Курилы, якобы был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с предположительно самолетом НАТО.

Представитель авиакомпании: «Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было».

Других официальных комментариев относительно сообщений в СМИ о якобы имевшем место инциденте не поступало, отмечает РИА Новости.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru