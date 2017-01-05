В «Авроре» ответили на сообщения об опасном сближении своего лайнера с самолетом НАТО

В авиакомпании «Аврора», обслуживающей рейсы на Сахалин и Курилы, опровергли сообщения СМИ о якобы опасном сближении их пассажирского судна с предположительно самолетом НАТО.Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что российский пассажирский самолет, летевший минувшей ночью с Сахалина на Курилы, якобы был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с предположительно самолетом НАТО.
Представитель авиакомпании: «Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было».
Других официальных комментариев относительно сообщений в СМИ о якобы имевшем место инциденте не поступало, отмечает РИА Новости.
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