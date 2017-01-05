#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Ментовские войны
Прямой эфир доступен только по ТВ до 19:00
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.01, 15:51

СМИ: королеву Елизавету II едва не застрелил собственный охранник

3 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Stuart C. Wilson
СМИ: королеву Елизавету II едва не застрелил собственный охранник

СМИ: королеву Елизавету II едва не застрелил собственный охранник

СМИ: королеву Елизавету II едва не застрелил собственный охранник
  • Фото Reuters © 2017, Stuart C. Wilson

    • Охранник Букингемского дворца чуть не выстрелил в королеву Елизавету II, когда она вышла на ночную прогулку, пишет The Independent.

    По данным издания, инцидент произошел в районе трех часов ночи. Королева вышла на прогулку из-за бессонницы. В это время охранник обходил внутреннюю территорию дворца. Он заметил в темноте фигуру человека и потребовал представиться.

    Оказалось, что перед охранником была Елизавета II. Удивившись, он воскликнул: «Черт возьми, Ваше Величество, я едва не подстрелил Вас!».

    Королева в ответ пообещала, что в следующий раз обязательно уведомит охрану о прогулке, чтобы избежать стрельбы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru