СМИ: королеву Елизавету II едва не застрелил собственный охранник

Охранник Букингемского дворца чуть не выстрелил в королеву Елизавету II, когда она вышла на ночную прогулку, пишет The Independent.данным издания, инцидент произошел в районе трех часов ночи. Королева вышла на прогулку из-за бессонницы. В это время охранник обходил внутреннюю территорию дворца. Он заметил в темноте фигуру человека и потребовал представиться.
Оказалось, что перед охранником была Елизавета II. Удивившись, он воскликнул: «Черт возьми, Ваше Величество, я едва не подстрелил Вас!».
Королева в ответ пообещала, что в следующий раз обязательно уведомит охрану о прогулке, чтобы избежать стрельбы.
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