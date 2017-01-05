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  • 05.01, 15:51
В аэропорту Якутии сел самолет с отказавшим двигателем: видео. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, Новосибирск, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В аэропорту Якутии сел самолет с отказавшим двигателем: видео

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В аэропорту Якутии сел самолет с отказавшим двигателем: видео

В аэропорту Якутии сел самолет с отказавшим двигателем: видео

В аэропорту Якутии сел самолет с отказавшим двигателем: видео

    Самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», выполнявший рейс из города Мирный в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Мирного, экипаж принял решение о посадке после срабатывания сигнала об отказе двигателя.

    Представитель аэропорта: «Это был вахтовый рейс. Экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту города Мирный в 13:15 по местному времени (07:15 мск)».

    Отмечается, что на борту находились более 100 человек, никто из них не пострадал.

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