В аэропорту Якутии сел самолет с отказавшим двигателем: видео

Самолет
ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта Мирного, экипаж принял решение о посадке после срабатывания сигнала об отказе двигателя.
Ту-134 авиакомпании «Алроса», выполнявший рейс из города Мирный в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета.
Представитель аэропорта: «Это был вахтовый рейс. Экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту города Мирный в 13:15 по местному времени (07:15 мск)».
Отмечается, что на борту находились более 100 человек, никто из них не пострадал.
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