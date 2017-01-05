Аэропорт Калининграда начал отправку рейсов в Москву и Санкт-Петербург

Аэропорт Калининграда, который больше суток был закрыт
ТАСС в аэропорту, первый самолет с калининградскими пассажирами в Москву вылетел в 9:55 по местному времени (10:55 мск).
из-за аварии самолета, сегодня утром возобновил работу. Пассажиров постепенно начали отправлять из Храброво.
На прием Храброво открылся в 07:00 по местному времени. Представитель аэропорта отметила, что из-за большого количества прибывающих рейсов их посадка происходит с задержками, но опровергла информацию некоторых СМИ о том, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) Храброво не готова к приему лайнеров. В аэропорту отметили, что угрозы возникновения нештатных ситуаций нет.
Напомним, выкатившийся накануне за пределы взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании «Аэрофлот», пролежал на снегу почти сутки. У лайнера подломилось переднее шасси. Вначале работники аэропорта пытались самостоятельно убрать 70-тонную машину, но к вечеру поняли, что не справляются.
Тогда врио губернатора области Антон Алиханов, которому пришлось взять ситуацию под личный контроль, попросил о помощи военных. Четыре тягача и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Балтфлота оттащили аэробус на стоянку, и только после этого аэропорт открыли.
Комментарии