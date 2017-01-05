В восстановленных школах Алеппо начали изучать русский язык

После освобождения Алеппо от боевиков в сирийский город вернулись тысячи семей. Об этом рассказал исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Саджад Малик.
Несмотря на разрушенные дома и дороги, оставленные боевиками мины, в Алеппо возвращается мирная жизнь. Везде, где возможно, открываются лавочки и магазины. По заверениям хозяев, торговля идет хорошо. В первую очередь это связано с тем, что люди больше не боятся выходить на улицу.
Мухаммад Фарис: «Сейчас я могу отправить своего сына на улицу в любое время суток. Я не опасаюсь того, что на него может упасть мина или снаряд. С торговлей стало все намного лучше, потому что на улицах больше людей».
Имадеддин Анис: «После освобождения Алеппо, конечно, стало лучше. Раньше люди выходили на улицы только при необходимости. Если им надо было что-то купить, тогда выходили. А сейчас выходят в любое время суток и ничего не боятся».
На днях запустили даже парк аттракционов. Одна за другой открываются школы — детей в городе много, и теперь им приходится наверстывать упущенное за долгие пять лет войны. К тому же в программе у многих появился новый предмет — русский язык.
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