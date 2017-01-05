В Киеве признали риск прекращения транзита российского газа

Украине будет тяжело сохранить транзит российского газа, если к управлению газотранспортной системой страны не подключится европейская компания. Такое мнение озвучил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью украинскому «5 каналу».
При этом он назвал «Газпром» сильным соперником, подготовившим для европейцев очень выгодное предложение. В частности, российская компания предложила построить еще одну трубу за свой счет, отметил Коболев.
Глава «Нафтогаза» не исключил, что Москва может полностью прекратить транзит через Украину, если газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут построены. Однако в этом случае «Газпром» сможет повысить цены для Европы, заявил Коболев.
Ранее стало известно, что по российскому газопроводу «Северный поток» в Европу было поставлено рекордное количество топлива.
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