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  • 05.01, 14:19

В Киеве признали риск прекращения транзита российского газа

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В Киеве признали риск прекращения транзита российского газа

В Киеве признали риск прекращения транзита российского газа

Украине будет тяжело сохранить транзит российского газа, если к управлению газотранспортной системой страны не подключится европейская компания. Такое мнение озвучил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью украинскому «5 каналу».

Андрей Коболев: «Я глубоко убежден, что, если к украинскому транзиту не будет привлечена европейская компания, его сохранение по нашей территории будет крайне сложной задачей».

При этом он назвал «Газпром» сильным соперником, подготовившим для европейцев очень выгодное предложение. В частности, российская компания предложила построить еще одну трубу за свой счет, отметил Коболев.

Глава «Нафтогаза» не исключил, что Москва может полностью прекратить транзит через Украину, если газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут построены. Однако в этом случае «Газпром» сможет повысить цены для Европы, заявил Коболев.

Ранее стало известно, что по российскому газопроводу «Северный поток» в Европу было поставлено рекордное количество топлива.

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