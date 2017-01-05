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  • 05.01, 14:19

Ирак начал сокращать добычу нефти

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Ирак начал сокращать добычу нефти

Ирак начал сокращать добычу нефти

Ирак приступил к сокращению уровня добычи нефти в соответствии с договоренностями между ОПЕК и не входящими в картель странами.

О начале процедуры сокращения добычи сырой нефти объявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. Он подтвердил приверженность Багдада решению ОПЕК и предложенному плану по сокращению добычи. Заявление аль-Лаиби опубликовано на сайте министерства нефти Ирака.

Джаббар аль-Лаиби: «Ирак работает совместно с другими производителями из ОПЕК и странами, не входящими в организацию, для ограничения предложения на мировом рынке нефти, чтобы восстановить необходимый баланс между спросом и предложением и поддержать тем самым стабильную цену на нефть в будущем».

Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2017 года при условии, что не входящие в ОПЕК страны сократят свою добычу на 600 тысяч баррелей. По итогам переговоров в Вене 11 стран, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия, согласились сократить добычу на 560 тысяч баррелей в сутки.

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