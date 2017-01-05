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  • 05.01, 14:19

Экс-посол Великобритании в РФ назначен представителем Лондона в ЕС

2 комментария
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
<nobr>Экс-посол</nobr> Великобритании в РФ назначен представителем Лондона в ЕС

Экс-посол Великобритании в РФ назначен представителем Лондона в ЕС

<nobr>Экс-посол</nobr> Великобритании в РФ назначен представителем Лондона в ЕС
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Новым послом Великобритании в Евросоюзе станет опытный дипломат Тим Барроу, который ранее руководил диппредставительством в Москве.

    Барроу будет играть ключевую роль в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза.
    За его назначение выступали большинство сторонников Brexit, пишут западные СМИ.

    В минувший вторник посол Соединенного Королевства в ЕС Айвэн Роджерс неожиданно подал в отставку. В прощальном обращении к коллегам Роджерс раскритиковал действия нынешнего британского правительства, которое до сих пор не проработало стратегию переговоров с европейскими партнерами.

    Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год являлся послом Британии на Украине.

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