Экс-посол Великобритании в РФ назначен представителем Лондона в ЕС

Новым послом Великобритании в Евросоюзе станет опытный дипломат Тим Барроу, который ранее руководил диппредставительством в Москве.
За его назначение выступали большинство сторонников Brexit, пишут западные СМИ.
В минувший вторник посол Соединенного Королевства в ЕС Айвэн Роджерс неожиданно подал в отставку. В прощальном обращении к коллегам Роджерс раскритиковал действия нынешнего британского правительства, которое до сих пор не проработало стратегию переговоров с европейскими партнерами.
Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год являлся послом Британии на Украине.
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