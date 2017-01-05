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  • 05.01, 14:19

Григорян назначен главным тренером «Анжи»

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  • Фото РИА Новости, Максим Богодвид
Григорян назначен главным тренером «Анжи»

Григорян назначен главным тренером «Анжи»

Григорян назначен главным тренером «Анжи»
  • Фото РИА Новости, Максим Богодвид

    • Александр Григорян назначен главным тренером махачкалинского футбольного клуба «Анжи», недавно сменившего владельца.

    Как отметили в пресс-службе клуба, 50-летний российский специалист известен «по успешной работе как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги».

    Предыдущим клубом Григоряна был «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с 2015 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством дошла до 1/8 финала Кубка России, а в первенстве ФНЛ занимает третье место.

    Условия контракта с тренером не разглашаются.



    Предыдущий наставник «Анжи» Павел Врба покинул свой пост 30 декабря — через два дня после того, как новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова.

    Ранее «Анжи» объявил о необходимости продажи ведущих футболистов команды из-за финансовых проблем. Источник «Р-Спорт» сообщил, что клуб готов отпустить 13 футболистов, включая Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка, предоставив им статус свободных агентов.

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