Григорян назначен главным тренером «Анжи»

Александр Григорян назначен главным тренером махачкалинского футбольного клуба «Анжи», недавно сменившего владельца.
Предыдущим клубом Григоряна был «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с 2015 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством дошла до 1/8 финала Кубка России, а в первенстве ФНЛ занимает третье место.
Условия контракта с тренером не разглашаются.
Главным тренером «Анжи» назначен Александр Григорян https://t.co/vq7MvPQl2u pic.twitter.com/WHN2487Fb7— ФК «Анжи» (@fc_anji) January 5, 2017
Предыдущий наставник «Анжи» Павел Врба покинул свой пост 30 декабря — через два дня после того, как новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, сменивший Сулеймана Керимова.
Ранее «Анжи» объявил о необходимости продажи ведущих футболистов команды из-за финансовых проблем. Источник «Р-Спорт» сообщил, что клуб готов отпустить 13 футболистов, включая Павла Яковлева и Сергея Паршивлюка, предоставив им статус свободных агентов.
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