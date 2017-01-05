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  • 05.01, 12:48

Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером в районе Курил

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Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером в районе Курил

Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером в районе Курил

Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, минувшей ночью экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах, российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы.

Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли. Он сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер.

Из сообщения источника: «Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе».

Источник сообщил, что в дальнейшем диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом. Однако пилоты не выходили на связь. Удалось лишь зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, сказал источник.

Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

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