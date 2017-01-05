Установлена половина всех свай моста в Крым

Строители моста в Крым завершили установку половины свай на морских и сухопутных участках.
«Экватором» стала трубчатая свая — одна из наиболее мощных: ее диаметр — 1420 мм, а толщина стенки — 40 мм.
Кайрат Турсунбеков, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань»: «Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры — это 95 свай из толстостенной стальной трубы».
Если собрать воедино все погруженные на данный момент сваи, получится труба длиной более чем в 150 километров.
Движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года.
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