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  • 05.01, 12:49

Установлена половина всех свай моста в Крым

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Установлена половина всех свай моста в Крым

Установлена половина всех свай моста в Крым

Строители моста в Крым завершили установку половины свай на морских и сухопутных участках.

Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», свайные работы выполнены на 50 процентов. На глубину от 12 до 90 метров погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом.

«Экватором» стала трубчатая свая — одна из наиболее мощных: ее диаметр — 1420 мм, а толщина стенки — 40 мм.

Кайрат Турсунбеков, заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань»: «Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры — это 95 свай из толстостенной стальной трубы».

Если собрать воедино все погруженные на данный момент сваи, получится труба длиной более чем в 150 километров.

Движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года.
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