Установлена половина всех свай моста в Крым

Строители моста в Крым завершили установку половины свай на морских и сухопутных участках.

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Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», свайные работы выполнены на 50 процентов. На глубину от 12 до 90 метров погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом.«Экватором» стала трубчатая свая — одна из наиболее мощных: ее диаметр — 1420 мм, а толщина стенки — 40 мм., заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань»: «Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры — это 95 свай из толстостенной стальной трубы».Если собрать воедино все погруженные на данный момент сваи, получится труба длиной более чем в 150 километров.Движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, поездов — 1 декабря 2019 года.