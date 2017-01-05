Названа возможная причина массового ДТП в Алтайском крае

В Алтайском крае выясняют причину столкновения нескольких автомобилей, в том числе двух пассажирских автобусов.погибли три человека, 15 были госпитализированы. По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько пассажиров автобусов вылетели через лобовые стекла. Кареты скорой помощи развозили раненых сразу в несколько районных больниц.
По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель одного из автобусов не справился с управлением во время обгона и врезался в грузовик.
В районе ДТП плохие погодные условия: идет сильный снег, на дороге гололедица. Это могло стать одним из факторов, которые привели к аварии.
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