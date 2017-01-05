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  • 05.01, 11:17
Названа возможная причина массового ДТП в Алтайском крае. Алтайский край, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Названа возможная причина массового ДТП в Алтайском крае

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Названа возможная причина массового ДТП в Алтайском крае

Названа возможная причина массового ДТП в Алтайском крае

Названа возможная причина массового ДТП в Алтайском крае

    В Алтайском крае выясняют причину столкновения нескольких автомобилей, в том числе двух пассажирских автобусов.

    Напомним, в аварии погибли три человека, 15 были госпитализированы. По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько пассажиров автобусов вылетели через лобовые стекла. Кареты скорой помощи развозили раненых сразу в несколько районных больниц.

    По предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель одного из автобусов не справился с управлением во время обгона и врезался в грузовик.

    В районе ДТП плохие погодные условия: идет сильный снег, на дороге гололедица. Это могло стать одним из факторов, которые привели к аварии.

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