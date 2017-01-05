Ледовые рекорды: самые необычные катки России

Несмотря на морозы, тысячи россиян в новогодние каникулы отправляются в парки и на катки. Праздники — это отличный повод не только отдохнуть, но и научиться кататься на коньках. Возможностей — масса, есть и самый большой каток, и самый длинный, и даже самый высокий.самым большим в мире среди катков с искусственным покрытием. Не стоит думать, что асфальтовые аллеи просто заливают водой — внизу «подушка» из песка, а на ней — трубки, по которым течет охлаждающая жидкость, благодаря чему лед остается льдом даже при плюсовой температуре. Но все равно требует заботы.
Герман Павлович, старший смены обслуживания льда: «Нам приходится от закрытия до открытия катка работать беспрерывно. Сначала мы срезаем лед, который испортился, а потом начинаем заливать его горячей водой — 90 градусов».
Кремлевский каток в Казани считается самым длинным в Европе — ехать по прямой можно целый километр вдоль набережной. Привлекает не только льдом, но и возможностью сделать атмосферное селфи.
Высота — казалось бы, не самый главный для катка показатель. Но только не в случае площадки, расположенной на крыше башни Око в «Москва-Сити». Сам каток небольшой, зато, пока делаешь круг, можно смотреть на город свысока. И важно, чтобы погода не подвела.
Каток в Петербурге рекордов не ставит, зато завлекает душевностью. На коньках тут предлагают поездить по слегка подсвеченному лесу. Романтическую обстановку публика оценила: на лед выходят преимущественно парами.
Если многочисленные катки вам не по нраву, то можно отправиться на Байкал и ехать к линии горизонта. Только помните о бугорках и неровностях — идеальный лед для коньков бывает только искусственным.
Если покорять катки вы только начинаете, то вот пара советов: учитесь тормозить, не катайтесь на прямых ногах, а главное — не бойтесь падать.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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