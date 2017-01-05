Подари дрова: свердловские волонтеры помогли обогреть больше 100 домов

Жители деревень Свердловской области в новогодние праздники дождались настоящего чуда — им вручили самый теплый подарок — несколько КамАЗов дров. Каждую зиму в регионе замерзают не только деревни, но даже многоквартирные дома. Местные власти проблему не решают — вся надежда на неравнодушных людей.

Дом с полувековой историей достался семье Антонины Девятковой от родителей. Но, чтобы согреться в этой ветхой избушке, топить печь приходится по несколько раз в день.В морозы стопка поленьев в дровянике тает на глазах. Машина дров стоит не меньше шести тысяч рублей. Эта сумма для многодетной мамы неподъемная. Она одна воспитывает пятерых детей.Когда на горизонте появился целый грузовик с дровами, Девятковы не сразу и поверили, что это все для них и бесплатно — это лучший подарок на Новый год.Акцию «Подари дрова» организовала православная служба «Милосердие». Списки семей, кому тепло стало не по карману, составляют сельские священники. Дрова развозят волонтеры.Подарить тепло нуждающимся может каждый. Сбор средств на дрова для многодетных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов идет в Интернете. В этом году только в Свердловской области неравнодушные люди помогли обогреть больше сотни домов.