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  • 05.01, 09:47

Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России «фейковой кибервойной»

2 комментария

Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России «фейковой кибервойной»

Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России «фейковой кибервойной»

Румынский хакер Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, назвал обвинения против России во вмешательстве в американские выборы «фейковой кибервойной».

В интервью телеканалу Fox News хакер заявил, что «американцы сошли с ума из-за этого „русского дела“, будто русские вторгаются в Соединенные Штаты». По словам Лазара, это больше похоже на истерию.

Лехел Лазар: «Это фейковая кибервойна».



Румынский хакер также предсказал «расследования и судебное преследование» в отношении российских граждан со стороны США. Примечательно, что интервью у него взяли до того, как США заявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Хакер заявил также, что в распоряжении ФБР имеются от 70 до 100 гигабайт информации, которые он похитил и передал американскому ведомству в рамках соглашения с правосудием. По словам хакера, он обеспокоен тем, что ФБР будет делать с этими документами.

Лехел Лазар утверждал, что это именно он летом 2016 года взломал частную почту кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон, что стало причиной масштабного предвыборного скандала. Ответственность за ту атаку на себя взял хакер с псевдонимом Guccifer 2.0, однако американские власти считают, что он не имеет отношения к Лазару.

Лазар, в настоящее время находящийся в тюрьме в Румынии, заочно приговорен в США к 52 месяцам тюрьмы.

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