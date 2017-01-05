Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России «фейковой кибервойной»

Румынский хакер Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, назвал обвинения против России во вмешательстве в американские выборы «фейковой кибервойной».
Лехел Лазар: «Это фейковая кибервойна».
’Guccifer’ casts doubt on Obama administration’s Russia hacking claims https://t.co/vhbWnTh9ag pic.twitter.com/jFC4o1wZV2— Fox News (@FoxNews) January 5, 2017
Румынский хакер также предсказал «расследования и судебное преследование» в отношении российских граждан со стороны США. Примечательно, что интервью у него взяли до того, как США заявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Хакер заявил также, что в распоряжении ФБР имеются от 70 до 100 гигабайт информации, которые он похитил и передал американскому ведомству в рамках соглашения с правосудием. По словам хакера, он обеспокоен тем, что ФБР будет делать с этими документами.
Лехел Лазар утверждал, что это именно он летом 2016 года взломал частную почту кандидата в президенты от Демократической партии Хилари Клинтон, что стало причиной масштабного предвыборного скандала. Ответственность за ту атаку на себя взял хакер с псевдонимом Guccifer 2.0, однако американские власти считают, что он не имеет отношения к Лазару.
Лазар, в настоящее время находящийся в тюрьме в Румынии, заочно приговорен в США к 52 месяцам тюрьмы.
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