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  • 05.01, 08:15

В массовом ДТП на Алтае погибли три человека, 23 пострадали

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В массовом ДТП на Алтае погибли три человека, 23 пострадали

В массовом ДТП на Алтае погибли три человека, 23 пострадали

В Косихинском районе Алтайского края произошла автокатастрофа с участием четырех автомобилей.

На 240-м км федеральной трассы «Чуйский тракт» столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, а также грузовая «Газель» и Audi Q7.

В результате на месте катастрофы погибли два человека. Еще один скончался ночью в больнице. Всего же различные травмы получили 23 человека, в том числе двое несовершеннолетних. 15 человек госпитализированы, передает РИА Новости.

Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются следователи. По предварительным данным, водитель автобуса Higer во время обгона столкнулся с «Газелью», которая ехала по встречной полосе. Та отлетела во встречный ЛАЗ, который после этого столкнулся еще и с иномаркой.

В ликвидации последствий катастрофы принимали участие более 100 спасателей и 29 единиц техники. Движение по трассе было восстановлено только через пять часов после ДТП.

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