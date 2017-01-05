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  • 05.01, 05:13

Директор ЦРУ назвал критически важным улучшение отношений РФ и США

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Директор ЦРУ назвал критически важным улучшение отношений РФ и США

Директор ЦРУ назвал критически важным улучшение отношений РФ и США

Директор ЦРУ Джон Бреннан выступил за преодоление периода резкой напряженности в отношениях между Россией и США.

По словам руководителя спецслужбы, для глобальной стабильности критически важно, чтобы отношения между США и Россией улучшились. Бреннан подчеркнул, что полностью поддерживает этом процесс.

Также в интервью телекомпании PBS Бреннан заявил, что сейчас оснований говорить о начале новой холодной войны нет.

При этом глава ЦРУ не воздержался от очередных обвинений в адрес России. В частности, он заявил, что Москва пытается влиять на результаты выборов в Европе и США. Никаких доказательств своих слов Бреннан не привел.

Отметим, что ранее Бреннан заявил, что Москва на мировой арене «играет по собственным правилам», а также обвинил Россию в использовании тактики выжженной земли в Сирии. В ответ в Минобороны отметили, что возглавляемая США коалиция методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии, что привело к миллионным потокам беженцев и страданиям мирного населения. В военном ведомстве подчеркнули, что США рано иди поздно придется ответить за ущерб, причиненный Сирии.

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