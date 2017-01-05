В команде Ле Пен ответили на угрозы Киева

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировал угрозы Киева запретить ей въезд в страну.
Пресс-секретарь отметил, что этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда Ле Пен станет президентом Франции, сообщает Reuters.
возвращение Крыма в состав России в 2014 году было абсолютно законным, так как этого пожелали сами жители полуострова на референдуме.
В ответ в СБУ пообещали объявить кандидата в президенты Франции персоной нон-грата и закрыть ей въезд в страну. А в украинском МИД назвали высказывания Ле Пен проявлением «неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины» и пригрозили последствиями.
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