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  • 05.01, 03:42

В команде Ле Пен ответили на угрозы Киева

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В команде Ле Пен ответили на угрозы Киева

В команде Ле Пен ответили на угрозы Киева

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировал угрозы Киева запретить ей въезд в страну.

По словам представителя лидера партии «Национальный фронт», Марин Ле Пен в любом случае не собиралась ехать на Украину.

Пресс-секретарь отметил, что этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда Ле Пен станет президентом Франции, сообщает Reuters.

Напомним, возмущение Киева вызвали слова Ле Пен о том, что возвращение Крыма в состав России в 2014 году было абсолютно законным, так как этого пожелали сами жители полуострова на референдуме.

В ответ в СБУ пообещали объявить кандидата в президенты Франции персоной нон-грата и закрыть ей въезд в страну. А в украинском МИД назвали высказывания Ле Пен проявлением «неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины» и пригрозили последствиями.

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