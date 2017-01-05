В Петербурге скончался основатель «Поющих гитар» Анатолий Васильев

Анатолий Васильев, основатель и художественный руководитель знаменитого ансамбля «Поющие гитары», умер на
82-м году жизни.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стал сердечный приступ, сообщает «Фонтанка».
«Поющие гитары» — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся чрезвычайной популярностью в 70-е годы. Настоящей классикой стали такие произведения коллектива, как «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов».
«Поющие гитары» стали первым в истории отечественной поп-музыки профессиональным коллективом, давшим имя всему жанру ВИА и послужившим образцом для многочисленных последователей и подражателей. В разные годы участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская и другие знаменитые музыканты.
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