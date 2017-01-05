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  • 05.01, 02:11

Ведущие биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира

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Ведущие биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира

Ведущие биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира

Ведущие биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира из-за допингового скандала.

Неформальная встреча знаменитых спортсменов состоялась в немецком Оберстдорфе. Среди поднимавшихся тем были недавний допинговый скандал, связанный с Россией, и предложение двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

Биатлонисты приняли решение не бойкотировать этапы Кубка мира. В частности, против бойкота выступил самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад Уле-Эйнар Бьорндален, передает ТАСС.

Ранее Фуркад назвал недостаточными санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении фигурантов допингового скандала и призвал своих коллег бойкотировать этапы Кубка мира.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после публикации второй части доклада Макларена передало IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

IBU же принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, были отменены этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове.

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