Ведущие биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира

Ведущие биатлонисты не поддержали призыв Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира
из-за допингового скандала.
Биатлонисты приняли решение не бойкотировать этапы Кубка мира. В частности, против бойкота выступил самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад Уле-Эйнар Бьорндален, передает ТАСС.
Ранее Фуркад назвал недостаточными санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении фигурантов допингового скандала и призвал своих коллег бойкотировать этапы Кубка мира.
список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
IBU же принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, были отменены этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове.
Комментарии