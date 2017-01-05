Битва электрокаров: в Лас-Вегасе показали «убийцу Tesla»

Компания Faraday Future представила скоростной беспилотный электромобиль FF91.
Фото: Faraday Future/ facebook.com
FF91 оснащен системами автопилота, а также бесключевого доступа. Электромобиль может распознавать своего владельца, открывая дверь и заводя двигатель.
Правда, как отмечает BBC, во время демонстрации FF91 возникла небольшая накладка. Китайский миллиардер Цзя Юэтин, инвестировавший в Faraday Future, попытался показать, как электромобиль паркуется, однако FF91 остался неподвижным. Машина смогла припарковаться лишь со второй попытки. Впрочем, на конфуз в Faraday Future отреагировали шуткой. Вице-президент компании отметил, что сегодня FF91 «немного ленится».
Выпустить свой электромобиль на рынок компания Faraday Future планирует уже в 2018 году. Для оформления предзаказа клиент должен внести залог в 5 тысяч долларов. Окончательная цена пока не объявлена.
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