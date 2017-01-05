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  • 05.01, 03:42
Битва электрокаров: в Лас-Вегасе показали «убийцу Tesla». США, технологии, электромобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Битва электрокаров: в Лас-Вегасе показали «убийцу Tesla»

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Битва электрокаров: в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> показали «убийцу Tesla»

Битва электрокаров: в Лас-Вегасе показали «убийцу Tesla»

Битва электрокаров: в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> показали «убийцу Tesla»
  • Фото: Faraday Future/ facebook.com

    • Компания Faraday Future представила скоростной беспилотный электромобиль FF91.

    На крупнейшей выставке электроники CES-2017 в Лас-Вегасе публике показали электромобиль FF91. Высокотехнологичная новинка от компании Faraday Future способна разгоняться до 96,5 км/ч (60 миль/ч) всего за 2,39 секунды. Для сравнения, самая быстрая модель Tesla (Tesla S P100D) показывает скорость разгона в 2,5 секунды.

    Битва электрокаров: в Лас-Вегасе показали «убийцу Tesla». США, технологии, электромобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Faraday Future/ facebook.com
    FF91 оснащен системами автопилота, а также бесключевого доступа. Электромобиль может распознавать своего владельца, открывая дверь и заводя двигатель.

    Правда, как отмечает BBC, во время демонстрации FF91 возникла небольшая накладка. Китайский миллиардер Цзя Юэтин, инвестировавший в Faraday Future, попытался показать, как электромобиль паркуется, однако FF91 остался неподвижным. Машина смогла припарковаться лишь со второй попытки. Впрочем, на конфуз в Faraday Future отреагировали шуткой. Вице-президент компании отметил, что сегодня FF91 «немного ленится».

    Выпустить свой электромобиль на рынок компания Faraday Future планирует уже в 2018 году. Для оформления предзаказа клиент должен внести залог в 5 тысяч долларов. Окончательная цена пока не объявлена.

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