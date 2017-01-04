Калининградский аэропорт закрыли до утра из-за аварийного Airbus

Калининградский аэропорт Храброво после инцидента с Airbus должен возобновить работу в штатном режиме утром 5 января.
Как сообщает «Интерфакс», работы осложняются плохой погодой. Взлетную полосу придется заново чистить для начала приема и отправки самолетов.
выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининграде. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покинули авиалайнер по надувным аварийным трапам. Пятерым пассажирам понадобилась помощь медиков. У пострадавших были ушибы и ссадины.
необходимой спецтехники. После трех неудачных попыток вытащить авиалайнер из ямы на место были вызваны тягачи Балтийского флота.
Пассажиров задержанных рейсов обеспечили горячим питанием и напитками. Некоторые из них отправлены в гостиницы, передает ТАСС. Открытие аэропорта отложено до 06:30 по местному времени (07:30 мск).
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