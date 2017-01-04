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  • 05.01, 00:40

Калининградский аэропорт закрыли до утра из-за аварийного Airbus

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Калининградский аэропорт закрыли до утра из-за аварийного Airbus

Калининградский аэропорт закрыли до утра <nobr>из-за</nobr> аварийного Airbus

Калининградский аэропорт Храброво после инцидента с Airbus должен возобновить работу в штатном режиме утром 5 января.

В настоящее время работы по эвакуации самолета Airbus A320, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, продолжаются. Скорее всего, они будут завершены к утру четверга.

Как сообщает «Интерфакс», работы осложняются плохой погодой. Взлетную полосу придется заново чистить для начала приема и отправки самолетов.

Напомним, в ночь на 4 января Airbus, прилетевший из Шереметьево, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининграде. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покинули авиалайнер по надувным аварийным трапам. Пятерым пассажирам понадобилась помощь медиков. У пострадавших были ушибы и ссадины.

Из-за авиапроисшествия работу аэропорта пришлось приостановить. У аварийных служб не получилось своими силами освободить полосу от самолета из-за отсутствия необходимой спецтехники. После трех неудачных попыток вытащить авиалайнер из ямы на место были вызваны тягачи Балтийского флота.

Пассажиров задержанных рейсов обеспечили горячим питанием и напитками. Некоторые из них отправлены в гостиницы, передает ТАСС. Открытие аэропорта отложено до 06:30 по местному времени (07:30 мск).

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