Стали известны первые шаги Трампа на посту президента США

Первым делом Трампа после инаугурации станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare.
Майкл Пенс: «Первой задачей будет сдержать наше обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки».
При этом Пенс подчеркнул, что после отмены реформы произойдет «упорядоченный» переход к лучшей системе здравоохранения, передает РИА Новости.
Между тем стало известно, что сегодня действующий президент США Барак Обама обсудил отмену реформы здравоохранения и способы ее защиты в конгрессе. Комментировать результаты встречи с конгрессменами Барак Обама не стал. Однако официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что отмена реформы грозит хаосом и разрушительными последствиями для населения всей страны.
Джош Эрнест: «Люди, которые отменят Obamacare, возьмут на себя ответственность за последующий хаос. Отмена Obamacare будет иметь разрушительные последствия для людей по всей стране. Демократы это не поддерживают и не должны поддерживать».
Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare («лечение Обамы»), вызывает в США смешанную реакцию. С одной стороны, она предполагает субсидии малоимущим на медицинское страхование. С другой, обязывает всех граждан США покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире. Согласно опросам, около половины американцев выступают за ее отмену. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря именно этой реформе.
отменит до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы. В частности, республиканец обещал отменить реформу здравоохранения и снять ограничения на добычу углеводородов. По мнению члена переходной команды Трампа Ньюта Гингрича, для этого потребуется «небольшое юридическое оформление и умные юристы».
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