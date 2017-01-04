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  • 04.01, 23:09

Стали известны первые шаги Трампа на посту президента США

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Стали известны первые шаги Трампа на посту президента США

Стали известны первые шаги Трампа на посту президента США

Первым делом Трампа после инаугурации станет отмена реформы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare.

Об этом заявил избранный вице-президент США Майкл Пенс после встречи с республиканцами палаты представителей. По словам Пенса, отмена реформы обязательного медицинского страхования станет «первым делом» Трампа на посту президента США.

Майкл Пенс: «Первой задачей будет сдержать наше обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки».

При этом Пенс подчеркнул, что после отмены реформы произойдет «упорядоченный» переход к лучшей системе здравоохранения, передает РИА Новости.

Между тем стало известно, что сегодня действующий президент США Барак Обама обсудил отмену реформы здравоохранения и способы ее защиты в конгрессе. Комментировать результаты встречи с конгрессменами Барак Обама не стал. Однако официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что отмена реформы грозит хаосом и разрушительными последствиями для населения всей страны.

Джош Эрнест: «Люди, которые отменят Obamacare, возьмут на себя ответственность за последующий хаос. Отмена Obamacare будет иметь разрушительные последствия для людей по всей стране. Демократы это не поддерживают и не должны поддерживать».

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название Obamacare («лечение Обамы»), вызывает в США смешанную реакцию. С одной стороны, она предполагает субсидии малоимущим на медицинское страхование. С другой, обязывает всех граждан США покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире. Согласно опросам, около половины американцев выступают за ее отмену. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря именно этой реформе.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп завил, что после вступления в должность отменит до 70% указов действующего главы государства Барака Обамы. В частности, республиканец обещал отменить реформу здравоохранения и снять ограничения на добычу углеводородов. По мнению члена переходной команды Трампа Ньюта Гингрича, для этого потребуется «небольшое юридическое оформление и умные юристы».

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