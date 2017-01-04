На Алтае столкнулись два автобуса, есть погибшие и раненые

Жертвами столкновения двух автобусов в Алтайском крае стали два человека, более 20 пострадали.сайта регионального управления МВД РФ, стали два человека.
Из сообщения МВД РФ по региону: «Предварительно установлено, что в данном дорожно-транспортном происшествии два человека погибли».
В свою очередь в экстренных службах региона сообщили, что в ДТП также пострадали и были госпитализированы 24 человека, передает «Интерфакс».
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. К ликвидации последствий ДТП привлечены 99 человек и 29 единиц техники.
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