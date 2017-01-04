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  • 04.01, 21:38

На Алтае столкнулись два автобуса, есть погибшие и раненые

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На Алтае столкнулись два автобуса, есть погибшие и раненые

На Алтае столкнулись два автобуса, есть погибшие и раненые

На Алтае столкнулись два автобуса, есть погибшие и раненые
  • Фото: barneos22 /vk.com

    • Жертвами столкновения двух автобусов в Алтайском крае стали два человека, более 20 пострадали.

    ДТП произошло на федеральной трассе «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский. Жертвами аварии, по сообщению сайта регионального управления МВД РФ, стали два человека.

    Из сообщения МВД РФ по региону: «Предварительно установлено, что в данном дорожно-транспортном происшествии два человека погибли».

    В свою очередь в экстренных службах региона сообщили, что в ДТП также пострадали и были госпитализированы 24 человека, передает «Интерфакс».

    На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. К ликвидации последствий ДТП привлечены 99 человек и 29 единиц техники.

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