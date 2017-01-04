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  • 04.01, 21:39

Названа причина крупной железнодорожной аварии в Нью-Йорке

6 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Alex Wroblewski
Названа причина крупной железнодорожной аварии в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

Названа причина крупной железнодорожной аварии в Нью-Йорке

Названа причина крупной железнодорожной аварии в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
  • Фото Reuters © 2017, Alex Wroblewski

    • Причиной схода с рельсов пассажирского поезда в нью-йоркском Бруклине стало столкновение с буфером в конце тупикового пути.

    Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

    Эндрю Куомо: «Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед упором в конце тупикового пути, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб; самой серьезной травмой стала сломанная нога».




    Ранее пожарный департамент Нью-Йорка сообщил, что в результате аварии на станции «Атлантический терминал» ранения получили 103 человека, но все травмы не представляют опасности для жизни.

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