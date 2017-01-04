Названа причина крупной железнодорожной аварии в Нью-Йорке

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда в
нью-йоркском Бруклине стало столкновение с буфером в конце тупикового пути.
Эндрю Куомо: «Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед упором в конце тупикового пути, но не сделал этого. Но я рад сообщить, что никто не погиб; самой серьезной травмой стала сломанная нога».
The @LIRR train was supposed to stop at a bumper & didn't, but glad to report there were no deaths; the most serious injury was a broken leg— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2017 г.
ранения получили 103 человека, но все травмы не представляют опасности для жизни.
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