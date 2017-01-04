Берлинский террорист позировал перед уличной камерой после убийства 12 человек

Камеры наблюдения на вокзале неподалеку от рождественской ярмарки в Берлине, где произошел теракт, зафиксировали предполагаемого преступника Аниса Амри.N24 рассказала официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ. По ее словам, подозрительный мужчина был зафиксирован камерами наблюдения вскоре после теракта на вокзале Bahnhof Zoo.
Представитель прокуратуры: «Мы исходим из того, что этот мужчина — Анис Амри. Видео, которое мы получили, демонстрирует, что Амри знал, что его снимают эти камеры, он повернулся к камерам и показал некий жест, точнее поднятый вверх указательный палец».
рождественской ярмарке в Берлине произошел 19 декабря. Тогда мужчина на грузовике въехал в толпу людей, в результате чего 12 человек погибли, 48 получили различные травмы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Сам террорист, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, скрылся с места преступления, но позже был обнаружен в Милане и убит в перестрелке с полицией.
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