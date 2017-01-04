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  • 04.01, 21:39

Скончался Герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк

1 комментарий
Скончался Герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк

Скончался Герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк

Скончался Герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк
  • Фото: zhukovskiy.ru

    • Скончался летчик-космонавт, Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель Игорь Волк. Ему было 79 лет.

    На сайте администрации подмосковного города Жуковский сообщается, что Игорь Волк ушел из жизни накануне, 3 января.

    Из сообщения администрации города Жуковский: «Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов — человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, друзьям, коллегам и близким Игоря Петровича, разделяем с ними горечь утраты».

    Игорь Волк — советский и российский космонавт, в 1984 году был удостоен звания Герой Советского Союза. Провел испытания самолетов Су-27 и Су-27УБ на «штопор», а также ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29 и многих других.

    В 1984 году Волк совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7» продолжительностью 11 суток и 19 часов. В ноябре 1985 года поднял в небо и провел испытания атмосферного аналога космического корабля «Буран» — БТС-002. В 1997 году был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики.

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